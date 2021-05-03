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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سمير عثمان: طارق حامد كان يستحق إنذار.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

صدى البلد

تعادل فريق الزمالك، إيجابيا أمام بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الجولة الـ 19 بالدورى الممتاز.

ورغم التعادل فقد الزمالك نقطتين في ترتيب جدول الدورى الممتاز واعتلى القمة برصيد 41 نقطة فيما حل خلفه في المركز الثاني فريق النادي الأهلي برصيد 37 ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وقال سمير عثمان الحكم السابق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة :أون تايم سبورتس": "طارق حامد كان يستحق إنذار لأنه ضرب عبد الله السعيد بالكوع".

وأكمل: "لا يوجد حكم كبير لا يحتسب مثل هذه الكرات، لأن أي حكم عليه ألا ينظر إلا لاسمه فقط وليس للمنافس".

وتابع: "الزمالك لا يستحق ركلة جزاء بسبب لمس الكرة لمدافع بيراميدز، لأن المدافع أخرج الكرة واصطدمت باللاعب الآخر وهو غير متعمد".

 

وعن إعادة ركلة الجزاء، أجاب: "جهاد جريشة كان عليه ألا يعود للفار لأنها واضحة ولا تستحق التأكد، هناك

 

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