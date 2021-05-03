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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ولاعة السياره

وظائف ولاعة السيارة التي لم تسمع عنها من قبل

ولاعة السياره
ولاعة السياره

مدخل ولاعة السجائر في السيارة يعتبر من أبرز التجهيزات الرئيسية التي تتواجد فيها ، ويمكن استخدامه في العديد من الوظائف الهامة ، وبالرغم من ذلك فإن الكثير من قائدي السيارات لا يدرون الفوائد والاستخدامات العديدة له ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .

تتنوع الأجهزة والملحقات المفيدة والعملية، التي يمكن تشغيلها عبرمدخل ولاعة السجائر في السيارة ، وتتضمن أدوات العناية بالسيارة مثل المفك الكهربائي أو المكانس الكهربائية وأضواء التحذير ومضخة هواء الإطارات وغيرها .

يتم تجهيز السيارات الحديثة بمقبس ولاعة ينتج قدرة كهربائية 12 فولت، وبالإضافة إلى وظيفته الأساسية في إشعال السجائر، فإنه يمكن توصيل هذا المقبس بالعديد من الأجهزة العملية المفيدة للسائقين .

ومن الأجهزة المفيدة التي تمد السائق والركاب بالراحة ويمكن توصيلها بمدخل ولاعة السجائر هو مراوح التهوية والمدفأة، وحصير التدفئة التي يتم استخدامها في تدفئة المقاعد وأيضا أدوات تحضير المشروبات الساخنة مثل غلاية الماء وماكينة الإسبريسو.

كما يمكن توصيل عدد من الملحقات الاخري مثل مولد صوت المحرك، والذي يعمل على تضخيم الصوت المحرك، ليتشابه مع صوت السيارات الرياضية، وتتوفر أيضا وحدات المهايئ لمشغلات MP3 والراديو الرقمي وأجهزة الشحن، وأيضا محول الجهد بقدرة 220 فولت.

و حذر الخبراء من الإفراط في تشغيل هذه الملحقات الكهربائية عبر مدخل الولاعة ، حيث بإمكانها تدمير البطارية خاصة في حال تشغيل الأجهزة الكهربائية أثناء توقف السيارة، كما يجب الانتباه من أن الملحقات لا تعوق الرؤية ومراقبة الطريق بشكل جيد أثناء القيادة، حتى لا تتسبب في تشتت انتباه قائد السيارة .

أخبار السيارات الجديدة أسعار السيارات مدخل ولاعة السجائر

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