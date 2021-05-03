بعد إعلان وزير التعليم العالي فتح باب التقدم لها.. كل ما تريد معرفته عن جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز

جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز هي جائزة قام بإطلاقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وذلك في مبادرة هدفها تشجيع الحركة البحثية في إطار" أفضل بحث محلي مطبق"، حيث كان عام 2003 هو عام الانطلاق وبعد نجاح الجائزة بعدة دورات وتمكنها من ترسيخ قيمة البحوث في تحقيق الجودة التعليمية، أصبح هناك توجه للجائزة إلى أن يتم تعزيز الإطار العام للبحوث فقامت بإجراء تعديلاً عليها حتى أصبحت فئة البحث التربوي وذلك على مستوى الوطن العربي في عام 2007 ، بينما ظلت تستقطب البحوث التربوية المتميزة لتأثر المكتبة العربية.

بينما في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أقيمت بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وذلك عام 2021 أعلنت "جائزة حمدان– الألكسو للبحث التربوي المتميز" ، فدور الجائزة السعي إلى اكتشاف وتشجيع جميع الباحثين التربويين المتمیزین من العرب، بهدف التعریف بھم، وتعمیم الممارسات بين جميع المعنيين بالمجال التربوي لكي يتم الاستفادة منھا، إلى جانب إثراء وإغناء المكتبة التربوية العربية بالبحوث المتميزة وذلك وفق المعايير الدولية وبهكذا تحتل مكانتها بين الجوائز العالمية.

موعد فتح باب التقدم جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتولى رئاسة اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، فتح التقدم لـ جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز أو ما يعرف "الالكسو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز"، وذلك قبل موعد غايته 1 سبتمبر 2021.

بينما هدف جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز هو تشجيع الباحثين المتميزين في المجال التربوي على مستوى الدول العربية، بالإضافة إلى التعريف بهم وبأعمالهم المتميزة، ومن ثم نشر وتعميم جميع الممارسات التربوية التي نجحت على مستوى الوطن العربي، إلى جانب توفير مناخ تربوي وبيئة تربوية وتعليمية تساهم في نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربي، كما توفر بيئة محفزة ومنشطة للنمو المهني للعاملين في هذا المجال، كما تساعد على إثراء الخبرات والقيام بتعزيز التعاون بين جميع العاملين في الميدان التربوي على مستوى العالم العربي.

قيمة جائزة جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز

مجموع قيمة الجوائز 100 ألف دولار أمريكي ويتم منح الفائز مكافأة نقدية تقدر بـ 25 ألف دولار أو ما يعادلها بالإضافة إلى شهادة تقدير من جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز وكأس التميز، كما ُينشر البحث الفائز في دورية متخصصة تصدرها المؤسسة.

طريقة التقديم جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز:

ولكل من يريد التقدم لـ جائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز ، يمكنه إرسال الأوراق المطلوبة إلكترونيًا وذلك عبر موقع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم عبر هذا البريد الإلكتروني التالي قبل موعد غايته 1 سبتمبر 2021، على أن يلتزم المرشح بالتواريخ المحددة في التقويم السنوي والمنشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

شروط التقديم لـ جوائز "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز:

- أن یكون الباحث من مواطني إحدى الدولّ العربیة.

- أن یلتزم الباحث بإجراء التعدیلات التي قد یوصي بھا المحكمون في حالة ترشیحه للفوز بالجائزة.

.- یجوز للباحث الاشتراك في الجائزة سنويا إذا لم یفز في آخر 5 دورات.

- أن یكون الباحث من الذین یعملون في المیدان التربوي، أو مشتركًا مع أحد العاملین في المیدان التربوي.

- لا یجوز للباحث الاشتراك بأكثر من بحث واحد كباحث رئیس.