دعاء تيسير الزواج.. احرص على ترديده

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالزواج وقال “من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”.

وأوضح علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن من الأدعية التي تيسر الزواج وتجعله موفقا “اللهم إني أسالك بأني أشهد أنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يسر لي أمرى”.



اللهمّ إنّي أسالك بأنّي أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أقضي حاجتي.. آنس وحدتي.. فرّج كربتي.. اجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا فأنت بي بصير.. يا مجيب المضطر إذا دعاك.. أحلل عقدتي.. آمن روعتي.. يا إلهي من لي ألجأ إليه.. إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب.. هب لي من لدنك زوجًا صالحًا.



اجعل بيننا المودّة والرحمة والسكن.. فأنت على كل شي قدير.. يا من قلت لشيء كن فيكون.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.. وقنا عذاب النار وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مطّلعًا على جميع حالاتنا اقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.



اللهم ارزقني بزوج صالح.. تقي.. هني.. عاشقٍ لله ورسوله.. ناجح في حياته.. أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرّة عيني وقلبي. اللهم إنّي أسألك زوجًا صالحًا ممن ترضاه من الرجال عندك، وممن تقر به عيناي وعيناه تقربي.. اللهمّ اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقني الزوج الصالح الذي تحبّه وترضاه.



اللهم إنّي أشكو إليك ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني عن الناس أنت ارحم الرّاحمين ورب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهّمني أم إلى عدوٍّ ملكته أمري إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل عليّ غضبك أو يحلّ بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.