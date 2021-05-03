عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإبداع الرقمى .. تعرف على مبادرات وزارة الاتصالات لدعم ريادة الأعمال للشباب

صدى البلد

 تستكمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعاتها ومبادراتها لتشجيع الشباب على العمل الريادي والابتكاري من أجل خلق فرص عمل غير تقليدية وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة .


وفى هذا السياق؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تحفيز ريادة الأعمال المرتكز على الإبداع الرقمى يعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الدولية؛ مشيرا إلى أن مصر تحظى بريادة إقليمية فى مجال جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث استحوذت الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا، بنحو 24% من اجمالى عدد صفقات القارة فى 2020.


وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن الابتكار هو أحد المقومات الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة ومحرك رئيس للتنمية الاقتصادية؛ ولهذا تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير كافة الإمكانيات من أجل خلق البيئة الداعمة للعمل الريادى والإبداعي لدى الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز ابداع مصر الرقمية، ومساعدة رواد الأعمال لتطوير أفكارهم وتحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة، ودعم الشركات الناشئة وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي.


 ويقوم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بتنفيذ عدد من البرامج لتحفيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال بدءا من تعزيز تلك الثقافة فى المجتمع الطلابى مرورا بتقديم الدعم المالى والفنى واللوجيستى لرعاية مشروعاتهم الابتكارية وعرض منتجاتهم النهائية فى الأسواق العالمية؛ واستطاع المركز خلال العام الحالى فقط خلق 4025 فرصة عمل من البرامج المقدمة للشركات الناشئة، بالإضافة الى تقديم الدعم والتدريب لعدد 766 رائد أعمال؛ وتسعى الوزارة حاليا لنشر مراكز الابداع الرقمى فى كافة المحافظات تحقيقا لمبدأ العدالة فى التنمية.


ولقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مراكز ابداع مصر الرقمية لإتاحة الفرص للشباب بالمحافظات للابتكار واطلاق العنان لفكرهم الخلاق؛ حيث تضم المراكز مسرعات وحاضنات الأعمال ويتم من خلالها تنفيذ عدد من البرامج لتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك فى مهارات ريادة الأعمال، بالإضافة الى تنظيم مسابقات الابتكار لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تم الانتهاء من التشغيل المبدئى لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ ويجرى حاليا العمل فى انشاء خمسة مراكز أخرى فى الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى محافظات إضافية حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعتى بنها والفيوم لإنشاء مراكز جديدة بها كما تم التباحث من أجل انشاء مركز اخر بمحافظة كفر الشيخ.


كما تتعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تحديث الصناعة، وشركة سيمنز مصر لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى  نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.


 ولتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين؛ تم إطلاق منصة "فرصتنا.. رقمية" والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر المنصة، وفى هذا الصدد تم اسناد 16 مشروعا بقيمة اجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة ويجرى حاليا التحضير للدفعة الثانية من المشروعات.


كما تم إطلاق مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة"  Startup Launchpad بالشراكة مع الجامعة الأمريكية كعضو فى برنامج كلية Babson العالمية، حيث تهدف المبادرة إلى الإسهام فى تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجى فى مصر من خلال بناء قدرات الشباب فى مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة؛ ولقد تخرج من الدورة الأولى للمبادرة ١٣ شركة ناشئة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، ومنصات التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الرقمية، وتطوير التطبيقات والمواقع الالكترونية.


كما أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع شركة "فيزا" العاملة فى مجال الدفع الرقمى والتكنولوجيا برنامجا تدريبيا لرواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز قدراتهم وزيادة فرص تطبيق الحلول الابتكارية من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا.


واستجابة لرغبات عدد كبير من طلاب الجامعات؛ تم الإعلان عن البدء فى دورة جديدة خلال الشهر الجارى ضمن برنامج بناء قدرات طلبة وخريجى الجامعات فى مجال الإبداع وريادة الأعمال InnovEgypt وهو برنامج تدريبى على مسارات ومهارات الابتكار وريادة الأعمال يستهدف طلاب الجامعات المُختصين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 

الإبداع الرقمى وزير الاتصالات وزارة الإتصالات الابتكار ريادة الاعمال

ترشيحاتنا

وادي قنونا بالسعودية.. أسطورة نسجتها الطبيعة بمزيج من الحقيقة والخيال

فرج عامر ساخرا: الزمالك يهاجم جريشة بعد أن أهداهم الكأس على حساب سموحة

مستشار التنمية المحلية الأسبق: الاشتراطات الجديدة أنهت أزمة مخالفات البناء

وزيرة العدل الليبية: إطلاق سراح المعتقلين قريبا

برفقة رئيس الأركان.. زيارة مفاجئة لوزير دفاع تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس

تحذيرات من موجة شديد الحرارة تستمر حتي العيد.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

كورونا يضع النقل الجوي في مأزق.. تراجع الطلب على أطقم الطيران ينذر بخطر قادم

الهيئة البيطرية تعلن الطوارئ وحملات مفاجئة على منافذ الفسيخ والرنجة

صاحبة العشاء الأخير : مش هتسيب عيالي تموت من الجوع عشان عندى كورونا

الوزراء ينفي زيادة أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة السكنية

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ