تطوير العشوائيات: 650 مليون جنيه لتطوير وتحويل منطقة الزرايب إلى زهور مايو

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع تطوير منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو وصل إلى 80 %، مشيرا إلي أن إجمالي تكلفة المشروع 650 مليون جنيه.

وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:"يتبقى لدينا شهرين مايو ويونيو لاستكمال الـ 20% ويكون ضمن المشروعات التي تم الإعلان أنه سيتم الانتهاء منها خلال عام 2021 للقضاء على المناطق غير الآمنة".

وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات:" العام الماضي عندما حدثت سيول في هذه المنطقة تم إدراجها ضمن المناطق غير الآمنة حيث أنها كانت خارج حدود المناطق غير الآمنة.

وأشار إلي أن وزارة الإسكان قامت بمجهود كبير جدًا في إنشاء المشروع وإنجازه بنسبة 80 % في خلال أقل من 8 شهور.

ولفت إلي أن هذا المشروع متكامل ومختلف عن المشروعات الأخرى، قائلًا: "عملنا للناس أماكن لفرز القمامة والتجميع والحظائر، بجانب الخدمات الصحية والتجارية".