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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق تطوير العشوائيات يعلن موعد الانتهاء من نقل سكان بطن البقرة إلى الأسمرات

صدى البلد

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ان منطقة بطن البقرة من ضمن المناطق التي يتم تطويرها خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان عدد الاسر يبلغ 2000 أسرة.


وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " اليوم"، المذاع على " دي ام سي"، ان الوحدات السكنية التي تم اعدادها في الاسمرات جاهزة على السكن مباشرة، مرددا: " اللي هيتنقل النهاردة هيفطر في مكانه ومش محتاج اي حاجة".

وأشار صديق، انه خلال اسبوعين عقب العيد سوف يتم نقل كافة الساكن التي كانت تعيش في بطن البقرة.


وفى هذا السياق، يتم إزالة 730 عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، ومن المقرر نقل 2000 أسرة وتغيير حياتهم للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات. 

 

بطن البقرة اليوم الوحدات السكنية مشروع الاسمرات

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