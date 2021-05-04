إعدام 2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

قررت النيابة العامة إعدام 2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة

وكانت تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢ طن "سكر حر – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر و١٦٠٠ عبوة "زيت طعام – مسلى"مدون علهيا علامات تجارية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.