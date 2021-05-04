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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعدام 2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

مواد غذائية
مواد غذائية

قررت النيابة العامة إعدام 2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة

ضبط 115 كيلو مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية بالإسماعيلية

توزيع 900 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

وكانت تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢ طن "سكر حر – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر و١٦٠٠ عبوة "زيت طعام – مسلى"مدون علهيا علامات تجارية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة . 

 جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

 

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