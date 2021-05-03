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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي أمام الزمالك

صدى البلد

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها رمضان صبحي خلال مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

 

وأوضح “المنيري”، أن رمضان صبحي تعرض لكدمة شديدة خلال اللقاء في حدقة العين، إثر اصطدامه بلاعب الزمالك أشرف بن شرقي، وخضع لفحص مبدئي صباح اليوم مع أحد أطباء العيون على أن يخضع لفحص دقيق مساء اليوم لبيان مدى قوة الكدمة. 

 

وأضاف أن طبيب العيون أعطى اللاعب بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة القوية التي يعاني منها على أن يواصل العلاج خلال الساعات المقبلة، والحصول على راحة لمدة ٧٢ ساعة.

رمضان صبحي بيراميدز الزمالك أشرف بن شرقي إصابة رمضان صبحي

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