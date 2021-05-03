الأهلي يتأخر بهدف أمام غزل المحلة في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنافسه غزل المحلة بتقدم الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الشوط الأول..

صنع لاعبو غزل المحلة جملة مميزة على دفاع الأهلي، في الدقيقة 3 من عمر المباراة عن طريق التمريرات الطويلة المتقنة، ومن عرضية متقنة على رأس إسلام فؤاد الذي سددها نحو المرمى في أو تهديد لمحمد الشناوي.

حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من مكان خطر في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ومررها مجدي أفشة سريعة لحسين الشحات الذي توجه نحو المرمى مباشرة وسدد كرة قوية ولكن كان لها عمرو شعبان حارس المحلة بالمرصاد.

وحاول غزل المحلة الهجوم على مرمى الأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة، وبالفعل وصل عن طريق نفس العرضية المكررة، ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى الشناوي.

وكثف الأهلي هجومه من منتصف الملعب بتقدم أفشة والسولية لدعم خط الهجوم، وكرر المحاولات على مرمى عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة ولكن دون جدوى.

أجرى غزل المحلة تبديل اضطراري في الدقيقة 35 بخروج هاني عادل الذي تعرض للإصابة بسبب التحام قوي مع رامي ربيعة.

سدد أشرف محمد تسديدة صاروخية في الدقيقة 36 من عمر المباراة سكنت الشباك وأعلن عن الهدف الأول لغزل المحلة.

وطالب لاعبو الأهلي احتساب ركلة جزاء لمحمد هاني لاعب الأحمر في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد سقوطه داخل منطقة جزاء غزل المحلة ولكن احتسبها الحكم ركلة مرمى.

تشكيل النادي الأهلي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني

خط الوسط : حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، أفشة ، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم : محمد شريف