كردون أمني بمحيط كسر ماسورة غاز في شارع ترسا بالمريوطية

بدأت شركة الغاز الطبيعي تصليح كسر ماسورة غاز شارع ترسا في المريوطية عقب كسرها أثناء أعمال التوسعات التي تجريها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وانتقلت قوة من مباحث قسم العمرانية بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث وتم فرض كردون أمنى حول موقع كسر الماسورة لإبعاد المواطنين وتسهيل عمل المختصين من شركة الغاز.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها كسر ماسورة غاز بشارع ترسا بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية غربي المحافظة دون نشوب حريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء.

كما جرى التنسيق مع رجال الحي وشركة الغاز، وجارٍ إصلاح الكسر حيث تم إغلاق محبس الغاز الرئيسي لحين الانتهاء من أعمال التصليحات وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.