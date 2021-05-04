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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 رمضان

موعد اذان الفجر اليوم
موعد اذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 رمضان

موعد اذان الفجر اليوم 22 رمضان، يحين موعد اذان الفجر اليوم الثلاثاء الموافق 22 رمضان في الساعة 03:33 دقيقة.

موعد اذان الفجر 22 رمضان


يؤذن لصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 رمضان في الساعة 03:33 رمضان، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:52 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر في الساعة 03:39 دقيقة.

موعد اذان المغرب 22 رمضان


يؤذن لصلاة المغرب اليوم الثلاثاء الموافق 22 رمضان في الساعة 06:34 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 08:00.

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الإفطار قبل موعد المغرب بسبب خطأ المؤذن

ورد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال برنامج “كتب عليكم الصيام”، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، سؤالا عن حكم من أفطر قبل موعد المغرب، بسبب خطأ المؤذن.

وقال المفتي: يجب على الصائم أن يتأكد ويتحرى الموعد الصحيح، وإذا أفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح، على قول من قال بهذا من العلماء، مستدلين أن الخطأ هنا كالنسيان؛ لعموم قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).

وتابع أن النسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ، ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: “مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز، والأفضل صوم يوم مكانه بعد رمضان استحبابًا، وليس وجوبًا”.

 

موعد أذان الفجر رمضان صلاة الفجر موعد أذان المغرب الافطار

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