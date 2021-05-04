تركي آل الشيخ يحصل على وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الثانية .. شاهد

احتفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية، بـ حصوله على وسام " الملك عبد العزيز" من الدرجة الثانية، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتب تركي آل الشيخ، "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد..

وتابع الـ الشيخ : وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.

وأشار : إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي.. فشكراً لكم”.

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يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية دعم خادم الحرمين الشرفين وولي عهده في رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وغرد تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية تويتر: "أدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد صاحب الرؤية العظيمة، حظي قطاع الترفيه بدعمٍ لا محدود وحققنا فيه قفزات نوعية لتحقيق مستهدفاتنا في رؤية السعودية ٢٠٣٠ ".

وأكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أمس، أن رؤية المملكة حققت إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط؛ حيث نجحت في وضع البنى التحتية التمكينية للرؤية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.