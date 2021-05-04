واشنطن تحتفل بالذكرى العاشرة لمقتل أسامة بن لادن

أعلنت العاصمة الأمريكية، واشنطن، احتفالها بالذكرى العاشرة لتمكنها من القضاء على "أسامة بن لادن".

وبحسب مانشرته وزارة الخارجية الأمريكية على صفحتها فإن تنظيم "القاعدة " الذي قاده بن لادن لفترات طويلة لم يعد يشكل تهديدا على البلاد.



كما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التنظيم لم يعد خطرا على الولايات المتحدة، لذلك ننتوي خروج جميع قواتنا من أفغانستان، لكننا نتعهد مواصلة مراقبة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها ورصد أي تهديد قد ينشأ في أفغانستان.

وقال بايدن في بيان مستذكراً لحظات مقتل بن لادن، إن القوات الأميركية استطاعت بعد 10 أعوام من دخول أفغانستان من القضاء على التنظيم، والنيّل من زعيمه، بعد أعنف هجوم تعرضت له الولايات المتحدة في تفجيرات 11 سبتمبر 2001، مضيفاً: «طاردنا بن لادن وأرسلناه إلى أبواب الجحيم».

بدوره، أشار ليون بانيتا رئيس الاستخبارات الأميركية الأسبق، إلى أنه في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة للخروج من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، فإن تنظيم القاعدة لم يعد يشكّل تهديداً كبيراً على البلاد، معتقداً أن التركيز القادم يجب أن ينصب باتجاه تهديدات روسيا والصين، وتهديدات الأمن السيبراني، والإرهاب المحلي.