محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

تعرض الفنان عماد محرم لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات منذ يومين بحسب ما أعلنه أقاربه على موقع فيسبوك.

أزمة صحية للفنان عماد محرم

وكتب نجل شقيق عماد محرم على حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما .. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمدك بالصحة والعافية و تقوم بالف سلامة بإذن الله يا حبيبي.. أسألكم الدعاء لعمي".

وكتبت ابنة شقيقة عماد محرم على حسابها أيضا في نفس اليوم:" ادعو لخالي بالشفاء العاجل بحق الايام المفترجة ولعل احدكم لله اقرب اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك و يردك سالم معافي برحمتك يا ارحم الراحمين... ارجوكم الدعاء بقلب سليم لعلي الدعوة المنجية".

تواصل موقع صدى البلد مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين لمعرفة تفاصيل مرض الفنان عماد محرم وحالته الصحية، لكنه لم تتوفر لديه أية معلومات حتى هذه اللحظة، وسيتابع حالته لمعرفة المزيد على الفور.

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عماد محرم هو ممثل ومنتج قدم العديد من الأفلام السينمائية خلال السبعينات والثمانينات التي كان أبرزها فيلم العفاريت، وكان آخر أعماله التلفزيونية المشاركة في مسلسلات رأس الغول وعوالم خفية.