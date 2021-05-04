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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضعي ماء الأرز على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

فوائد ماء الأرز للبشرة والشعر وكيفية استخدامه بشكل صحيح

ماء الأرز
ماء الأرز

فوائد وطرق استخدام ماء الأرز للشعر والبشرة، مع مرور الوقت ، يشهد نمط حياتنا وكذلك الجدول الزمني تغييرات كبيرة. النتائج الفعلية لوحظت باعتبارها الأمراض المتزايدة في الآونة الأخيرة. يجد الناس القليل من الوقت للاهتمام بعاداتهم الغذائية وأسلوب حياتهم بشكل عام. لكن هل تعلم أن نمط حياتك السيئ هو السبب الرئيسي لتلك المشاكل الجلدية والصحية؟وفقا لما نشره موقع هيلثي

العوامل المؤثرة علي صحة الشعر والجلد
 

أمامنا نتيجة أسلوب حياتنا المزدحم. يُعتقد أن مشاكل الجلد والجلد تتزايد في الآونة الأخيرة. يجد الناس أنفسهم أيضًا أكثر تضررًا من البثور والتجاعيد والعيوب وما إلى ذلك. الحقيقة المرة هي أننا نعاني من نقص في العديد من العناصر الغذائية بسبب ضيق الوقت. وتستجيب له أنظمة نقص المغذيات على شكل مشاكل في الشعر والجلد. المفارقة في هذه الحقيقة هي أننا نعتمد في الوقت الحاضر أكثر على المنتجات عالية الجودة باهظة الثمن. دعني أخبرك ، في حالة استخدام بعض العلاجات المنزلية الجيدة مع تلك المنتجات التجميلية باهظة الثمن ، فسيتم تضخيم التأثير عدة مرات. أيضًا ، من شأن هذه العلاجات المنزلية أن تتصدى للآثار الجانبية الضارة للمنتجات التي تحتوي على مادة كيميائية.

كيف يمكن لماء الأرز أن يفيد البشرة والشعر؟

هل أنت من محبي الأرز؟ قلة من الناس يعترفون بذلك ، لكن الحقيقة هي أن معظم الناس يحبون الأرز! إنه الغذاء الأساسي للعديد من الأسر الهندية. ومع ذلك ، هل غالبًا ما تتخلص من ماء الأرز بعد طهي الأرز فيه؟ نعم ، ستندهش من معرفة أن هذه المياه مفيدة جدًا لبشرتك وشعرك. سوف تفاجأ بمعرفة هؤلاء. يتم تغذية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي والفم أيضًا بماء الأرز ، وغالبًا ما نعلم جميعًا ذلك. لكن هل تدرك حقيقة أن ماء الأرز هذا له العديد من الفوائد الخفية لشعرك وبشرتك؟ يمكن أن تضيف سحرًا للجمال مع الاستخدام الفردي المتسق! لذا ، دعنا نعرف كيف أن ماء الأرز معجزة للبشرة والشعر.

ماء الأرز للبشرة

ماء الأرز مليء بالعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبروتينات ومضادات الأكسدة التي تعمل بمثابة تونر للبشرة. وهذه هي الأخبار السارة للأشخاص الذين يعانون من بشرة معرضة للبثور. كما أن ماء الأرز يزيل البثور الموجودة. إنه ليس أقل من نعمة لمحات الجلد الجافة. كما أنه يضيف الرطوبة للبشرة الجافة والباهتة ويمنع الشيخوخة المبكرة. إنه عامل طبيعي مذهل لشد البشرة.

كيفية استخدام ماء الأرز

لتحضير ماء الأرز ، انقع بعض الأرز الطازج في وعاء من الماء ثم سخنه على نار منخفضة جدًا لمدة نصف ساعة تقريبًا. صفي هذا الماء ثم اتركه يبرد لبعض الوقت. الآن ، خذ الماء واستخدمه على وجهك باستخدام قطعة قطن. بعد ذلك ، قم بتدليكه باستخدام حركات دائرية خفيفة. ثم اتركه لمدة 10 دقائق على الوجه واغسله أيضًا بالماء. لدهشتك تشعر بالشد في الجلد.

فوائد ماء الأرز للشعر

النظام الغذائي المغذي هو الأهم لنمو الشعر بشكل فعال ، والذي يتم توفيره أيضًا من خلال ماء الأرز. كما أن ماء الأرز غني بالفيتامينات والمعادن التي تغذي شعرك وتسهل نموه. كما أنه يحتوي على إينوزيتول وهو نوع من الكربوهيدرات التي تعمل على إصلاح الشعر التالف. يعمل الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز على تقوية خصل الشعر والجذور ، كما يضيف حجمًا للشعر. كشفت الدراسة أن الإينوزيتول يتغلغل بعمق في الخيوط بعد الشطف ، مما يجعل ماء الأرز منشطًا رائعًا لشعرك.

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