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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب إمام عاشور.. مجاهد: الأسهل للزمالك التوجه لاتحاد الكرة بدلا من النيابة

صدى البلد

وجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة، رسالة إلى نادي الزمالك عقب التوجه لـ النيابة العامه بشأن قرار إيقاف إمام عاشور نجم الفريق. 

 

وأكد "مجاهد"، في تصريحات إذاعية عبر أثير “أون سبورت إف إم”، أن الأسهل على الزمالك هو التوجه لمقر اتحاد الكرة بدلا من الذهاب للنيابة العامة. 

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وأضاف أن الزمالك لم يتأكد بشان وصول الخطاب الرسمي للاستئناف إلى مقر الاتحاد، منوها بأن لجنة الاسئناف لم يصلها أي خطاب رسمي من الزمالك بشأن استئناف العقوبة.

 

وأكد أن باب الاتحاد مفتوح أمام الجميع للتأكد من إرسال الاستئناف، مشددا على أنه حتى في حال لم تسدد رسوم الاستئناف فسيتم النظر في الطلب. 

الزمالك اتحاد الكرة أحمد مجاهد اللجنة الثلاثية امام عاشور

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