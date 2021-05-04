بسبب إمام عاشور.. مجاهد: الأسهل للزمالك التوجه لاتحاد الكرة بدلا من النيابة

وجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة، رسالة إلى نادي الزمالك عقب التوجه لـ النيابة العامه بشأن قرار إيقاف إمام عاشور نجم الفريق.

وأكد "مجاهد"، في تصريحات إذاعية عبر أثير “أون سبورت إف إم”، أن الأسهل على الزمالك هو التوجه لمقر اتحاد الكرة بدلا من الذهاب للنيابة العامة.

وأضاف أن الزمالك لم يتأكد بشان وصول الخطاب الرسمي للاستئناف إلى مقر الاتحاد، منوها بأن لجنة الاسئناف لم يصلها أي خطاب رسمي من الزمالك بشأن استئناف العقوبة.

وأكد أن باب الاتحاد مفتوح أمام الجميع للتأكد من إرسال الاستئناف، مشددا على أنه حتى في حال لم تسدد رسوم الاستئناف فسيتم النظر في الطلب.