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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مستخدمو هواتف Galaxy Note 10 يشتكون من مشكلة خطيرة مع قلم S Pen الذكي

هواتف Galaxy Note
هواتف Galaxy Note 10 يشتكون من مشكلة خطيرة مع قلم S Pen

كشفت تقارير أن عدد كبير من مستخدمى هواتف Galaxy Note 10 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعانى من مشكلة خطيرة تؤثر على استخدام القلم الذكى S Pen بشكل طبيعى. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن الشكوى المتعلقة بمشكلة فى استخدام قلم S Pen مع هواتف Galaxy Note 10 ، قد ازدادت بشكل كبير حيث ينقطع الاتصال فى القلم بين الحين والآخر عند استخدامه مع الهواتف ، حيث لم تعد المشكلة جديدة ولكن ازدادت بشكل ملحوظ للغاية. 

 

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وفقا لتقرير من SamMobile فإن مشكلة الانقطاع فى قلم S Pen الذكى  بدأت بعد آخر تحديث من سامسونج لهواتف Galaxy Note 10 وهو تحديث أبريل 2021  الشهر الماضى، حيث أدت المشكلة إى فقدان القلم لبعض وظائفه الأساسية. 


ولا يزال مستخدمو هواتف Galaxy Note 10 من سامسونج قادرون على استخدام قلم S Pen فى التمرير ولمس الشاشة، ولكن بشكل غير طبيعى ، حيث لا يمكنهم استخدام Air Actions للتحكم في تطبيق الكاميرا ، وحجم التنقل بين الصور في تطبيق الصور. 


وجاء هاتف Galaxy Note 10 من سامسونج بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD ، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel .

 

ويعمل هاتف  Galaxy Note10 من سامسونج بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.
 

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