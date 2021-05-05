مسلسل كله بالحب الحلقة 23 .. زينة تطلب مساعدة صابرين

شهدت الحلقة 23 من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة، حيث قامت دهب “زينة” بالاستعانة بصابرين وطلبت مساعدتها في الحماية من طارق “احمد السعدني” وذلك بعدما علمت انها حامل.

خافت دهب ان يصيبها ما أصاب “صابرين” بعد ما أجهضها طارق، ولبت صابرين نداء زينة ووافقت على الوقوف بجانبها والاتحاد ضد طارق.

كما طلب يد صابرين زميلها في العمل، ولكنها رفضت وتدخل كراكيبو “مصطفى درويش” وقال إنه ينتظر ويترك لها مساحة من الوقت.

مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.