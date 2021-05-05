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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كله بالحب الحلقة 23 .. زينة تطلب مساعدة صابرين

مسلسل كله بالحب
مسلسل كله بالحب

شهدت الحلقة 23 من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة، حيث قامت دهب “زينة” بالاستعانة بصابرين وطلبت مساعدتها في الحماية من طارق “احمد السعدني” وذلك بعدما علمت انها حامل.

 

خافت دهب ان يصيبها ما أصاب “صابرين” بعد ما أجهضها طارق، ولبت صابرين نداء زينة ووافقت على الوقوف بجانبها والاتحاد ضد طارق.

 

كما طلب يد صابرين زميلها في العمل، ولكنها رفضت وتدخل كراكيبو “مصطفى درويش” وقال إنه ينتظر ويترك لها مساحة من الوقت.

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مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.

 

الفنانة زينة مصطفى درويش ريم البارودى مسلسل كله بالحب قنوات النهار مسلسل “كله بالحب” صابرين

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