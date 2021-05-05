أسوان يعلن موافقة الأندية على استكمال الدوري خلال أولمبياد طوكيو

قال محمد حمدي عضو مجلس إدارة نادي أسوان، إن موافقة أندية الدوري على استكمال بطولة الدوري المصري أثناء بطولة الأولمبياد يعد أمراً جيداً لإنهاء المسابقة مبكراً .

وأضاف حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الشمس": "جميع الأندية وافقت على طلب أحمد مجاهد باستكمال الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي أثناء الأولمبياد ، لقد أبلغنا أن النادي الذي لديه مشكلة في لاعبيه سيحاول الحديث مع شوقي غريب".

وأردف: "تطرقنا في الاجتماع إلى ملف تقنية الفار والتحكيم، وأحمد مجاهد وضح كل الأمور ، سيحاول الفترة المقبلة عمل برنامج تدريبي لكل الحكام، خاصة حكام الفار، لكي يقدروا على استيعاب الدوري وضغط المباريات".