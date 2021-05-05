4 حالات لمحو الجزاءات التأديبية ضد الموظف فى قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية من القوانين التى أقرها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ، بهدف إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ، وعلاج الترهل الذى أصاب هذا الجهاز الحيوى طيلة السنوات الماضية.

وحدد قانون الخدمة المدنية الحالات التى يتم فيها محو الجزاءات التأديبية ضد الموظف.

محو الجزاءات التأديبية ضد الموظف

المادة ( 66 ) من قانون الخدمة المدنية تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1. سنة في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2. سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.

3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتب نتيجة له. ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

المادة (67) من قانون الخدمة المدنية تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا شكّل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الجزاءات



كما حددت المادة (60) من قانون الخدمة المدنية الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:



1- الإنذار.



2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.



3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.



4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.



5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.



6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.



7- الإحالة إلى المعاش.



8- الفصل من الخدمة.



الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:



1- التنبيه.



2- اللوم.



3- الإحالة إلى المعاش.



4- الفصل من الخدمة.



وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.