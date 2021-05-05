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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفسيخ .. بالكركم في أسبوع مثل الجاهز

الفسيخ
الفسيخ

عمل الفسيخ في المنزل تعد الطريقة الأفضل ، والاصح لتناول الفسيخ. ولذلك يمكنك ان تتعرفي علي الطرق المختلفة في عمل الفسيخ في المنزل بدلا من شراءه 

كما أن عمل الفسيخ في المنزل لن يكلفك كثيرا مقارنه بشرائه من الأسواق

 

  1. طريقة عمل الفسيخ بالكركم

نقدم لكي اليوم طريقه عمل الفسيخ  بالكركم بطريقة مضمونة وغير مكلفة 
 

وتحتاج طريقة عمل الفسيخ بالكركم أن تكون سمكة البوري متماسكة وليست مفتتة.
 

كما ان مكونات التي تحتاجيها لطريقة عمل الفسيخ بالكركم لا تحتاج الا للملح وشطة والقليل من الكركم

 

خطوات عمل الفسيخ بالكركم 


نقوم بتجفيف السمك بطريقة جيدة بالمناديل.
نضع السمك في وعاء تصفية على شكل طولي بوضع رأس السمكة الأسفل لتتخلص من كل المياه العالقة به.
تركه يجف عدة ساعات لضمان تجففه.
نضع في الوعاء كمية من الملح ما تساوي 3 ملاعق كبيرة لكل سمكة وربع ملعقة من الشطة مع الكركم وهي الخطوة الأهم في طريقة عمل الفسيخ بالكركم
بعد تصفية السمك من الماء نقوم بحشو السمك بتلك الخلطة بوضعها داخله و خارجه و من الخياشيم.

وبعد ذلك نقوم بوضع كل سمكة داخل كيس من الأكياس البلاستيك وإخراج الهواء من الكيس وإغلاقه بشكل جيد بحيث لا يدخل به هواء.
ثم نقوم بوضع جميع أكياس السمك داخل كيس كبير ووضعه داخل الغلق أو برطمان محكم الغلق.
نرص السمك فى برطمان التخليل ونضع عليه الزيت
نغلق البرطمان ونحفظه فى مكان مظلم لمدة أسبوعين
نقوم بتنظيف السمك من الرأس و الأشواك و البطن.
يقطع السمك بالطريقة المحببة لكل شخص.
نقوم بخلط الكمون و الشطة و الثوم مع بعضهم.
نقوم بإضافة عصرة من الليمون حسب الرغبة والبهارات و الزيت.
ثم نضيف الفلفل الحار و البصل المقطع و القليل من الطحينة و ضربهم مع البعض.

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ثم نقوم بوضع قطع الفسيخ على الخليط و التقليب جيدًا.
نقوم بتحضير طبق التقديم و تزين بالخس ووضع خليط الفسيخ به ثم يقدم 
 

طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية

اذا كنت من محبي الفسيخ والاسماك المملحة يجب ان تتعلم طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية .

ولذلك فإن طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية تحتاج الي عدة خطوات قبل تطبيق طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية وهي :

عند الضغط علي السمكة ترتفع مرة أخري وتكون لها قشرة لامعة.
أن تكون قشرتها متماسكة .
أن تكون عيناها ذو لمعة.
أن يكون لون خياشيمها وردي.
أن يكون بطن السمك غير منتفخ.
أن تكون رائحتها غير كريهة أو غير محببة.
أن تكون السمكة طازجة.
كل هذا مواصفات لا بد من توافرها في طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية لضمان جودة الفسيخ ونجاحه

 


طريقة عمل الفسيخ في أسبوع 

طريقة عمل الفسيخ فى أسبوع يجب أن تكون بخطوات صحيحة 
المقادير التي تحتاجيها في طريقة عمل الفسيخ في أسبوع
سمك بورى كبير السمكة مش اقل من كيلو الا ربع 
نصف كيلو ملح خشن
معلقة صغيرة شطة
نصف معلقة صغيرة كركم 
رشة كمون 
كوب زيت 
نغسل السمك جيدا ونعلقه يصفى الماء لمده يوم 
نقلب جميع التوابل على الملح ونقلب السمك فيها وتحشي الخياشيم جيدا حتي استلامها بالملح 
تلف كل سمكة فى كيس  ويترك الكيس عليها ويغلق جيدا  بعد كل فترة نقوم بفحص السمك بتقليبه دون فتحه.
نترك السمك فترة ما بين 8 أيام إلى 10 أيام.
نقوم بفتح الأكياس و فحص السمك لمعرفة إذا أصبح جاهزًا.
وبذلك يقدم بعد طريقة عمل الفسيخ في أسبوع


طريقة عمل الفسيخ الجاهز

طريقة عمل الفسيخ الجاهز لا يحتاج لمكونات مكلفة ولكن تحتاج الي خطوات سليمة . وهناك عدة اساسيات لتطبيق طريقة عمل الفسيخ الجاهز وهي:


نغسل السمك ونضعه في مصفاه ونصفيه من الماء 
بعد ذلك نمسك السمكة ونضع ملح في الخياشيم والانف وهذه الخطوة الأهم في طريقة عمل الفسيخ الجاهز 


ثم نحضر علبة كبيرة بلاستيك بغطاء ونضع فيها كيس بلاستيك نرش في الكيس ملح ونضع السمكة بعد وضعنا في خياشيمها وانفها الملح في الكيس المفرود فيه الملح ونضع عليها ملح من فوقها.


وهكذا سمكه تلو الأخرى وفي اخر الكمية نضع على سطح السمك ملح ونغلق الكيس جيدا واذا كانت الكمية لا تملأ العلبة نضع فوق الكيس طوبة اذا كان على مقاس العلبة و تقفل العلبة جيدا ويفضل ملح خشن
 


طريقة عمل الفسيخ بدون رائحة

يبحث الكثير عن طريقة عمل الفسيخ بدون رائحة وذلك لرائحة النفاذة 

فبعد معرفة نوع السمك المستخدم في عمل الفسيخ وقبل معرفة طريقة عمل الفسيخ لا بد من معرفة ما المكونات التي نقوم من خلالها  في طريقة عمل بدون رائحة 

شراء سمك البوري بالكمية التي تريدها.

شراء الكمية التي ترغبين بها من سمك البوري، ولا بد من التأكد من صحة السمك و توافر الصفات السابقة في السمك وذلك هي اهم الخطوات  في طريقة عمل الفسيخ بدون رائحة
نقوم بغسل السمك بطريقة جيدة بالماء والليمون وغسل خياشيم السمك جيدًا من الداخل والخارج، لكي تستطيعِ إخراج أي بقايا من الداخل.


 

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