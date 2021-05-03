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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدائل الفسيخ

بدائل صحية عن الفسيخ مناسبة لشهر رمضان

أطعمة بديلة الفسيخ
أطعمة بديلة الفسيخ في شم النسيم

قد نشعر بالرغبة في تناول الفسيخ في شم النسيم، ولكن علينا أن ننتبه في هذه المرحلة نظرا لأنه قد يتسبب في ضعف مناعة الجسم أو ارتفاع ضغط الدم لذا علينا البحث عن بدائل الفسيخ، وهو ما سنقوم بالتحدث عنه في السطور التالية.

 

أطعمة بديلة الفسيخ في شم النسيم
 

وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن تناول الفسيخ يمكن ان يعرضك للإصابة بالتسمم الغذائي، وارتفاع في ضغط الدم بسبب زيادة الأملاح المستخدمة في تحضيره.
 

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أخصائي ينصح بتناول هذا المشروب بعد الفسيخ والرنجة


وكشف القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، ان هناك بعض الأطعمة البديلة للفسيخ ويمكن ان تكون بدائل مفيدة وغير ضارة ، وتشمل :

1- يمكن استبدال تناول الفسيخ بـ الرنجة ولكن يجب أن تكون قليلة الملح لتجنب ارتفاع الضغط.

2- كما يمكن تناول التونة المدخنة وهي تعد اختيار مثالي، حيث إنها قليلة الملح وتعد اختيارًا مناسبًا لمرضى الضغط والفشل الكلوي.

3- يمكن أيضًا تناول السلمون المدخن، حيث إنه قليل الملح.

4- يفضل تناول الخضراوات الورقية بجانب الأسماك للتخفيف من احتباس الماء في الجسم بسبب زيادة الأملاح.

5- تجنب المشروبات الغازية، حيث إنها تزيد من المشاكل الهضمية واستبدالها بالمشروبات المفيدة مثل النعناع والليمون والينسون.

الفسيخ أطعمة شم النسيم تناول الفسيخ الرنجة التونة المدخنة السلمون المدخن المشروبات الغازية اضرار الفسيخ والرنجة

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