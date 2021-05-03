أخصائي ينصح بتناول هذا المشروب بعد الفسيخ والرنجة

أكد الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، أن لا يوجد أي علاقة مباشرة بين الإصابة بالفيروس التاجي كورونا وتناول الفسيخ والرنجة، لكن الأسماك المملحة تضعف المناعة بطريقة ملحوظة في الجسم ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات.

وتابع في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن يمكن تناول الفسيخ والرنجة في عيد شم النسيم بكميات قليلة جدا، حتى لا يتأثر الجهاز المناعي وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما نصح بتناول مشروب الديتوكس بعد أكلة الفسيخ والرنجة وهو عبارة عن مشروب طبيعي يحتوي على المكونات الطبيعية كالفواكه والخضراوات.

كما ناشد بضرورة نقع الفسيخ والرنجة في الليمون والخل لوقت طويل حتى يتخلص من البكتيريا أو فيروسات.