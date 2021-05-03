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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

يوجد فئات من المواطنين ممنوعين من تناول الأسماك المملحة المخزنة

شم النسيم .. البيطريين تحذر من تناول الأسماك المملحة

اسماك مملحة غير صالحة
اسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قال الدكتور محمد شفيق الهادي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه يجب الحذر من تناول، أكلات شم النسيم، وخاصة الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة والسردين).

اسماك مخزنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

وأكد الهادي في تصريحات لصدى البلد، أنه يوجد فئات من المواطنين ممنوعة من تناول الأسماك المملحة المخزنة، خاصة الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، الأطفال والحوامل وكبار السن، لكثرة تعرضهم لأمراض التسمم الغذائي ، والتي تصل في الحالات الخطرة إلى الوفاة.

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شم النسيم.. الصحة تعلن تحذيرات بسبب الاسماك المملحة..انفوجراف

الصحة: إعدام 6 أطنان أغذية متنوعة وأسماك فاسدة

توفير مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم بالمستشفيات ومراكز السموم

وأفاد عضو المجلس، أن أعراض التسمم الغذائي تظهر في أول 6 ساعات بعد تناول الأسماك المملحة المخزنة، مثل (الفسيخ والرنجة والسردين).

اسماك مخزنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

مضيفا الهادي، أن أعراض التسمم الغذائي، تبدأ بغثيان وألم في البطن ثم صداع إسهال وشلل في الفم والحلق، ويجب اللجوء إلى أقرب مستشفى، لتفادي وقوع وفاة نتيجة إلى ذلك.

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عدة تحذيرات هام عند تناول الأسماك المملحة، للمواطنين، وأصحاب المحلات الخاصة ببيعها.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب الابتعاد تمامًا عن تناول هذه الأسماك المملحة وأيضا المعد منها منزليا وذلك لأنه لا توجد طريقة تضمن سلامة هذه الأسماك وخلوها من البكتيريا اللاهوائية.

 

وذلك لأن طريقة الإعداد تعتمد بالأساس على توفير بيئة لاهوائية لكي تتخمر الأسماك وتصبح فسيخ وهى بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سمومها المسببة لشلل التسمم الممباري الناتج عن تناول هذه النوعية من الأسماك.

وأعلنت الوزارة 9  خطوات على أصحاب أماكن بيع أكلات شم النسيم اتباعها:-

- ارتداء العمال الزي الصحي النظيف الخاص بالعمل.

- نظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها.

- تهوية المكان وإضاءته جيدًا.

- تواجد العديد من النوافذ المناسبة.

- خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة.

- وجود سلالة قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم.

- وجود مطهرات أو منظفات ومناشف أحادية الاستخدام.

-  لابد أن تكون صناديق تمليح الأسماك خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح.

- عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم مثل العطس أو الرشح أو تقرحات باليد.

 


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 6  أطنان و322 كيلو من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة و509 لتر من العصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية على الأسواق والمحال التجارية، في إطار استعدادات الوزارة لأعياد الربيع وشم النسيم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات نجحت في ضبط 2 طن و350 كيلو أغذية متنوعة وأسماك مدخنة ومملحة للشك في صلاحيتها، و 19 لترًا من الزيوت مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إعدام 3  أطنان و972 أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة، 490 لترًا من العصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


وأضاف" مجاهد"، أنه تم المرور الميداني على 882 منشأة غذائية،  وسحب 1111 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدامي، حيث تم إغلاق 117 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتًا إلى أنه تم تحرير 870 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها.


وأكد" مجاهد" استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.


وحذر "مجاهد" من تناول الأسماك المملحة والمدخنة، حيث تحتوي على نسبة عالية من  الأملاح قد تصل إلى 17% من وزن هذه الأسماك، والتي قد تسبب أضرارًا شديدة خاصةً للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال، لافتة إلى أنه عند شراء الأسماك يجب أن تكون من المحال المعروفة والتي تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.


كما حذر من تناول "سمك الفسيخ" لأنه قد يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحًا أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائي بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.


وفي ذات السياق، وجه "مجاهد" عددًا من النصائح والإرشادات للموطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة.

 

ونوه  "مجاهد" إلى نشر فرق التواصل المجتمعي صباح اليوم الأحد ب 4 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) وذلك ضمن استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية.


ومن جانبه شدد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، على التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التي تقدم الأكلات التي ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.


وقال "عيد" إن الصناديق الخاصة بتمليح الأسماك يجب أن تكون خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، بالإضافة إلى ارتداء العمال الزي الصحي النظيف الخاص بالعمل، وعدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم مثل العطس أو الرشح أو تقرحات باليد.


وأكد "عيد" على توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم للمواطنين بالمجان بمستشفيات الوزارة، لافتاً إلى أنه عند الشعور بأي أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق – صعوبة في الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق في التنفس)  يجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم) لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وزارة الصحة التسمم الغذائي سلامة الغذاء اعراض التسمم البيطريين الفسيخ والرنجة اسماك مملحة

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