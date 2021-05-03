علاقة فيروس كورونا بالأزمات القلبية .. جمال شعبان يقدم 3 نصائح مهمة

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن هناك علاقة قوية بين فيروس كورونا وبين زيادة حالات الوفاة بالأزمات القلبية.



وتابع عميد معهد القلب السابق، أن يوجد ارتباط وثيق بين المرضين، مشيرًا أن كلمة السر الجلطات، حيث إن كورونا يسبب جلطات.

وأوضح شعبان، أن الضغط والسكر والكوليسترول والتدخين والتوتريسببون جلطات أيضًا، والجلطات القلبية تؤدي إلى اختلال حاد في كهرباء القلب أو ما تسمى ذبذبة بطينية، والذبذبة البطينية تؤدي إلى الموت المفاجئ.

وقدم الدكتور جمال شعبان، عددا من النصائح للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة الأعداد.

نصائح جمال شعبان للمواطنين :

1- التسجيل للقاح والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

2- الامتناع عن التدخين.

3- الاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكوليسترول وضبط معدلاتهم بالغذاء والدواء والرياضة.

