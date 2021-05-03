فيديوجراف.. كيف تمنع مصر سلالة كورونا الهندية الفتاكة من دخول البلاد؟

أثار ظهور سلالة كورونا الهندية العديد من المخاوف في العالم خاصة بعد تسجيل الهند أعلى معدل إصابات في اليوم الواحد متجاوزة 400 ألف مصاب بخلاف مئات حالات الوفاة بسببب فيروس كورونا المتحور .

وتسائل الكثيرون في مصر عن حقيقة دخول سلالة كورونا الهندية الي مصر وماهي الاجراءات المتبعة لمنع دخوها البلاد.

وأجاب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين عن كل هذه التساؤلات من خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز لاخبارية ونستعرض ابرز تصريحاته التي جاءت بها من خلال الفيديوجراف التالي.