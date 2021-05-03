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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. كيف تمنع مصر سلالة كورونا الهندية الفتاكة من دخول البلاد؟

صدى البلد

أثار ظهور سلالة كورونا الهندية العديد من المخاوف في العالم خاصة بعد تسجيل الهند أعلى معدل إصابات في اليوم الواحد متجاوزة 400 ألف مصاب بخلاف مئات حالات الوفاة بسببب فيروس كورونا المتحور .

وتسائل الكثيرون في مصر عن حقيقة دخول سلالة كورونا الهندية الي مصر وماهي الاجراءات المتبعة لمنع دخوها البلاد.

وأجاب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين عن كل هذه التساؤلات من خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز لاخبارية ونستعرض ابرز تصريحاته التي جاءت بها من خلال الفيديوجراف التالي.

سلالة كورونا الهندية سلالة كورونا الهندية الخطيرة مستشار الرئيس لشئون الصحة الدكتور عوض تاج الدين إصابات فيروس كورونا فى مصر

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