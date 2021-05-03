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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل وبعد الأكل.. نصائح مهمة يجب اتباعها لتناول الفسيخ والرنجة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

يتناول الكثير من الأشخاص الفسيخ والرنجة اليوم بالتزامن مع عيد شم النسيم في ظل رمضان المبارك، وانتشار فيروس كورونا.

لذلك نستعرض نصائح هامة يجب اتباعها قبل وبعد تناول الفسيخ والرنجة وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

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فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

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في شم النسيم .. كيفية تنظيف وتحضير الرنجة

- الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء.

- الإكثار من تناول الخضروات مثل الخس والبصل مع أكلة الفسيخ والرنجة.

- تناول المشروبات الصحية مثل الكركديه والدوم.

- تجنب تمامًا شرب العرقسوس لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم.

- عدم شرب المشروبات الغازية مع الفسيخ والرنجة التي تسبب عسر الهضم.

- تقليل تناول الخبز لأنه يرفع نسبة السكر في الدم.

- تناول مشروب الماء بالليمون.

- تناول الفسيخ والرنجة مع وضع الطحينه.

- تناول البقدونس مع الأسماك المملحة لتقليل مستوى الدهون في الجسم.

- يجب تسخين الرنجة قبل تناولها.
 

الفسيخ الفسيخ والرنجة عيد شم النسيم رمضان عيد الربيع

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