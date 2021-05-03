فطيرة وكاريبي وبـ الساور كريم .. 3 طرق جديدة لعمل الرنجة

تبحث النساء عن طرق جديدة لعمل الرنجة لتقديم أطباق مميزة على مائدة السفرة تنال إعجاب أفراد الأسرة.

كما أن بعض الأفراد لا يحبون مذاق الرنجة مما يدفع المرأة للتفكير فى طرق جديدة لعمل الرنجة ليقبل أفراد الأسرة على تناول هذا الصنف من الاسماك الغني بالزيوت الدهنية وأوميجا 3 المعرفة بفوائدها العديدة للجسم والمخ.

ومن الأشياء الجيدة أن فى السنوات الأخيرة ابتكر خبراء الطهي عدة طرق جديدة لعمل الرنجة لم تكن معروفة من قبل مثل الرنجة بالمكرونة والرنجة بالوايت صوص والرنجة الكاريبي وغيرها الكثير.

ونقدم لكم فى هذا التقرير 3 طرق جديدة لعمل الرنجة بخطوات مجموعة من أشهرخبراء الطهي في مصر.

طريقة عمل الرنجة الكاريبي



مقادير الرنجة الكاريبي

رنجة

زيت

بصل أخضر

طماطم

فلفل حار

ثوم

زعتر

ليمون

بصل أحمر

طريقة عمل الرنجة الكاريبي

* ضعي الرنجة في ماء مغلي على النار ثم اخليها من الجلد والشوك

* قطعي البصل الأحمر والبصل الأخضر والثوم والطماطم والفلفل وضيفي لهم الزيت والرنجة واخلطي جيدا وقدميها باردة مع الخبز البلدي.

طريقة عمل فطيرة رنجة

للشيف غادة التلي

مقادير فطيرة رنجة

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سمنة

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبادى

رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة

ماء حسب الحاجة

الحشو

رنجة

فلفل احمر و اصفر مفروم

فلفل حار حسب الحاجة

بصل مفروم

طحينة

ثوم

خل

ماء

ملح



طريقة عمل فطيرة رنجة



* اخلطى الطحينة مع الماء و الخل و الثوم و يقلبوا جيدا حتى تحصلى على سلطة الطحينة و اخلطى مكونات العجينة الجافة

* أذيبي السمنة فى الطاسة ثم اضيفيها الى المكونات الجافة مع الزبادى ثم اضيفى الماء حتى تتكون العجين ثم تترك لتخمر لمدة 30 الى 40 دقيقة ثم تفرد على دقيق سميد

* ارفعى مكونات الحشو على العجين بعد دهنه بالطحينة ثم يدخل الفرن لمدة 20 الى 25 و تقدم بالهنا

رنجة بالساور كريم

أميرة شنب

مقادير رنجة بالساور كريم

شرائح رنجة

كوب شبت مفروم

نصف كوب مسطردة

نصف كوب مايونيز

كوب ساور كريم

ربع كوب عصير ليمون

كوب بصل احمر مفروم

زيت عباد الشمس

بصل اخضر

فلفل اسود

شرائح ليمون



طريقة تحضير رنجة بالساور كريم



* اخلطى المايونيز مع المستردة و عصير الليمون و يقلبوا جيدا

* اضيفى الرنجة والشبث مع الساور كريم والزيت وتقلب جيدا ثم ضعى الفلفل الاسود والبصل الاخضر والاحمر وتقدم .