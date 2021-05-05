فيديو جراف.. موعد ذروة الموجة الحارة.. وتحذيرات جديدة من الأرصاد

تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل إلى 38 درجة للعظمى بالقاهرة وهذا الطقس الحار الرطب قد يصيب بعض الصائمين بالإعياء والتعب ويصل الأمر إلى إصابتهم باضطرابات في الدورة الدموية.

ويكون الطقس غدا الخميس، وبعد غدا الجمعة، شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على شمال البلاد.

ويبقى معتدلا ليلا على كافة أنحاء الجمهورية يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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