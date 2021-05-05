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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. موعد ذروة الموجة الحارة.. وتحذيرات جديدة من الأرصاد

صدى البلد

تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل إلى 38 درجة للعظمى بالقاهرة  وهذا الطقس الحار الرطب قد يصيب بعض الصائمين بالإعياء والتعب ويصل الأمر إلى إصابتهم باضطرابات في الدورة الدموية.

ويكون الطقس غدا الخميس، وبعد غدا الجمعة، شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على شمال البلاد.

ويبقى معتدلا ليلا على كافة أنحاء الجمهورية يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولمزيد من التفاصيل حول تحذيرات جديدة من الأرصاد الجوية شاهد الفيديو جراف التالى.
 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس غدا درجات الحرارة الموجة الحارة الطقس الحار

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