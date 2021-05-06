شيخ الأزهر يوجه بتوفير تنك أكسجين لـ مستشفى سرس الليان..تفاصيل

استجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لطلب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ووجه بتوفير تنك أكسجين سعة ١١ ألف لتر لمستشفي سرس الليان.

جاء ذلك بتوجيهات أصدرها الإمام الأكبر لبيت الزكاة والصدقات المصري عقب اتصال تليفوني أجراه محافظ المنوفية بالدكتور الطيب والذي استجاب علي الفور، وذلك علي خلفية حدوث عطل فني مفاجئ يوم السبت الماضي أصاب تنك الاكسجين بالمستشفي.



ومن جانبه تقدم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بخالص الشكر والامتنان والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علي دعمه الدائم والمستمر وسرعة استجابته وحرصه علي دعم المنظومة الصحية بمحافظة المنوفية وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين.