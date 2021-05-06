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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شيخ الأزهر يوجه بتوفير تنك أكسجين لـ مستشفى سرس الليان..تفاصيل

صدى البلد

استجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لطلب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ووجه بتوفير تنك أكسجين سعة ١١ ألف لتر لمستشفي سرس الليان.

 

جاء ذلك بتوجيهات أصدرها الإمام الأكبر لبيت الزكاة والصدقات المصري عقب اتصال تليفوني أجراه محافظ المنوفية بالدكتور الطيب والذي استجاب علي الفور، وذلك علي خلفية حدوث عطل فني مفاجئ يوم السبت الماضي أصاب تنك الاكسجين بالمستشفي.

وكيل صحة المنوفية يتابع عملية إصلاح عطل تانك الأكسجين ويؤكد نقل ٢٤ مريضا خارج سرس الليان


ومن جانبه تقدم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بخالص الشكر والامتنان والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علي دعمه الدائم والمستمر وسرعة استجابته وحرصه علي دعم المنظومة الصحية بمحافظة المنوفية وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية كورونا فيروس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

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شيخ الأزهر يوجه بتوفير تنك أكسجين لـ مستشفى سرس الليان..تفاصيل

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