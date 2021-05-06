اتحاد الكرة : الأهلي فقط من وافق كتابيا على خوض مباريات بدون لاعبي الأوليمبي

موعد محتمل جديد لنهاية الدوري الممتاز

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة المصري إنه ينتظر القرار النهائي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تأجيل مباريات يونيو بتصفيات كأس العالم.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" "الأهلي فقط هو من وافق كتابيا بشأن خوض مباراتي سيراميكا ودجلة بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعض الأندية رفضت بوضوح مثل بيراميدز وسموحة والاتحاد وإنبي، وهناك من وافق".

وأكد "ننتظر القرار النهائي من كاف بشأن مباريات يونيو لنحدد الموقف النهائي من مباريات الدوري وكسب مزيد من الأيام، هذا القرار قد يريحنا بالتأكيد، نستطيع وضع مباريات في يونيو والتنسيق مع حسام البدري وكذلك شوقي غريب، الأمور ستكون جيدة".

وأكمل "إذا استطعنا الاستفادة بوضع بعض المباريات في يونيو بدلا من فترة التوقف، وقتها سنحاول تعديل إطار الدوري بوضع مباراتي الأهلي المؤجلتين مع أسوان ومصر للمقاصة، وقد ننهي الدوري في 30 أغسطس ونكون قد وفرنا مدة شهر".

واختتم "أتمنى بعد نهاية الموسم الحالي أن يكون هناك حضورا جماهيريا ولو محدود بإجراءات احترازية وأيضا قد يكون هناك الكثير ممن حصلوا على المصل، أتمنى ان تستمتعوا بالدوري المصري، المباريات ممتعة".