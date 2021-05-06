الأرصاد توضح تفاصيل الموجة الحارة وموعد انتهائها ..فيديو

الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إننا نشهد موجة حارة منذ بداية الأسبوع ، حيث وصلت درجة الحرارة أمس ، وأول أمس لـ 41 درجة مئوية ، أما جنوب البلاد فسجلت الحرارة 43 درجة مئوية .

وأضافت " شاكر " خلال لقائها على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن السواحل الشمالية ستصل درجة الحرارة فيها اليوم إلى 30 درجة مئوية ، معقبة : الطقس حار على السواحل الشمالية ، بينما شديد الحرارة على باقي أنحاء الجمهورية " .

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، أن سبب هذه الموجة الحارة هو تأثرنا بكتل هوائية قادمة من الجزيرة العربية ، و امتداد لمنخفض السودان الموسمي ، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة .

ونوهت إلى أن الموجة الحارة ستستمر حتى يوم الأحد القادم ، مشيرة إلى أن غدا " الجمعة " ، سيكون هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة ، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 37 درجة مئوية ، بينما يومي السبت والأحد ، سترتفع درجة الحرارة مرة أُخرى ، لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح بين 41 ، و42 درجة مئوية ، وتتراوح على جنوب البلاد ، بين 43 إلى 44 درجة مئوية .

وأكملت أن بداية من يوم الاثنين ، ستنخفض درجات الحرارة ، مشيرة إلى أن فصل الربيع يتميز بانخفاض معدلات الرطوبة .

وأضافت أن حركة الرياح منتظمة على معظم المناطق ، ولكن تنشط على مناطق متفرقة ، مثل : السواحل الشمالية ، والوجه البحري ، والقاهرة ، ومناطق من جنوب سيناء .

وأشارت إلى سقوط الأمطار يوم الأحد القادم ، على مناطق متفرقة ، مثل : الوجه البحري والسواحل الشمالية ، رغم ارتفاع درجات الحرارة .

وعقبت : " يجب عدم التواجد أسفل أشعة الشمس المباشرة ، في فترة الظهر حتى بعد العصر تجنباً للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري ، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة .