موقع إيراني: 4 سفن محملة بـ3.5 مليون برميل نفط تتجه لميناء بانياس السوري

ذكر موقع إيراني معارض، يوم الجمعة، أن 4 سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني، تتجه نحو ميناء "بانياس" بمحافظة طرطوس السورية لنقل 3.5 مليون برميل من النفط الإيراني.

ونقل موقع "آوا تودي" الإيراني الذي ينشط من الولايات المتحدة، معلوماته، عن شركة ”تانكر تراكرز“ لتتبع مسار الناقلات النفطية.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري من نقص في المواد الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية، وبدأت إيران بنقل آلاف الأطنان من القمح والنفط إليها، فيما تم استهداف بعض الناقلات من قبل البحرية الإسرائيلية.

ويواجه النظام السوري صعوبات اقتصادية كبيرة تتعلق بهبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار نتيجة العقوبات الأمريكية التي جرى فرضها على النظام ضمن ”قانون قيصر“، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2019، ودخل حيز التنفيذ منتصف يونيو الماضي.