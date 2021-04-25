لن نسكت على أفعالكم .. تحذير شديد اللهجة من إيران لـ إسرائيل بشأن سوريا

حذر رئيس هيئة الأركان في الجيش الإيراني إسرائيل من تجاوزاتها في سوريا، معتبرًا أنه لا يمكن السكوت عنها، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري، إن ما تقوم به إسرائيل في سوريا وأماكن أخرى من تجاوزات لن تمر دون رد.

وفيما يظهر إنه رساله تهديد، قال باقري: "إجراءات الأيام الماضية وتلك المستقبلية ستعرض مصالح إسرائيل للخطر".

وسبق إن قال رئيس هيئة الأركان باقري، أن القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري الإيراني، هما صمام الأمان لضمان الأمن والاستقرار للشعب الإيراني، مؤكدا استعدادهما للرد الحاسم على أي تهديد أو تحرك من قبل الأعداء.

ووسّعت إسرائيل بشدة ضرباتها الجوية على مراكز إيرانية لإنتاج الصواريخ والأسلحة في سوريا، حيث قالت مصادر مخابراتية غربية إن "إيران تعمل على الاستفادة من تحالفها القديم مع سوريا بنقل عناصر من صناعة الصواريخ والأسلحة المتقدمة لديها إلى مجمعات أقيمت سلفا تحت الأرض، وذلك لتطوير ترسانة أسلحة متطورة يصل مداها إلى المراكز العمرانية الإسرائيلية".

وقال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ديسمبر الماضي، إن "أكثر من 500 ضربة صاروخية إسرائيلية في عام 2020 وحده أبطأت التمدد الإيراني في سوريا، لكن لا يزال أمامنا شوط طويل لكي نصل إلى أهدافنا في هذه الساحة".



وتسعى إسرائيل لوقف التمدد الإيراني في سوريا، ومع الأحداث الأخيرة زادت حدة التصعيد بينهما، وذلك في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن، لإيجاد صيغة لحل قضية الملف النووي الإيراني ووقف أي تصعيد خطير لن تكون عواقبه جيدة.