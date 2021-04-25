عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نسكت على أفعالكم .. تحذير شديد اللهجة من إيران لـ إسرائيل بشأن سوريا

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان الإيرانية

حذر رئيس هيئة الأركان في الجيش الإيراني إسرائيل من تجاوزاتها في سوريا، معتبرًا أنه لا يمكن السكوت عنها، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري، إن ما تقوم به إسرائيل في سوريا وأماكن أخرى من تجاوزات لن تمر دون رد.

 

وفيما يظهر إنه رساله تهديد، قال باقري: "إجراءات الأيام الماضية وتلك المستقبلية ستعرض مصالح إسرائيل للخطر".

 

وسبق إن قال رئيس هيئة الأركان باقري، أن القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري الإيراني، هما صمام الأمان لضمان الأمن والاستقرار للشعب الإيراني، مؤكدا استعدادهما للرد الحاسم على أي تهديد أو تحرك من قبل الأعداء.

 

ووسّعت إسرائيل بشدة ضرباتها الجوية على مراكز إيرانية لإنتاج الصواريخ والأسلحة في سوريا، حيث قالت مصادر مخابراتية غربية إن "إيران تعمل على الاستفادة من تحالفها القديم مع سوريا بنقل عناصر من صناعة الصواريخ والأسلحة المتقدمة لديها إلى مجمعات أقيمت سلفا تحت الأرض، وذلك لتطوير ترسانة أسلحة متطورة يصل مداها إلى المراكز العمرانية الإسرائيلية".

 

وقال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ديسمبر الماضي، إن "أكثر من 500 ضربة صاروخية إسرائيلية في عام 2020 وحده أبطأت التمدد الإيراني في سوريا، لكن لا يزال أمامنا شوط طويل لكي نصل إلى أهدافنا في هذه الساحة".
 

وتسعى إسرائيل لوقف التمدد الإيراني في سوريا،  ومع الأحداث الأخيرة زادت حدة التصعيد بينهما، وذلك في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن، لإيجاد صيغة لحل قضية الملف النووي الإيراني ووقف أي تصعيد خطير لن تكون عواقبه جيدة.

الجيش الإيراني إسرائيل سوريا رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري الحرس الثوري مصادر مخابراتية اخبار العالم

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من الخارجية السورية بشأن إسرائيل

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لسيمبا التنزاني

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال أفريقيا

إنشاء معمل للأمان الحيوي وتسجيل 25% من إنتاج الدراسات السريرية.. مجهودات جديدة من جامعة القاهرة لمجابهة كورونا

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

الجيش الأردني: جاهزون للتعامل مع أى تهديد يستهدف أمن المملكة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: لم تكن الحرب غاية مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

أفطرت وبعد 5 دقائق اكتشفت أن الأذان لم يؤذن فما الحكم؟ علي جمعة يوضح

التعليم العالي تعلن الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية الصادر لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها

هل إخراج زكاة المال فى رمضان أفضل من باقي الشهور.. البحوث الإسلامية يوضح

40 يوما من العزلة.. فرنسيون يعيشون تجربة أهل الكهف بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل ياسين

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

البنك المركزي يشرح ضوابط مخاطر تقديم خدمات الدفع عبر الموبايل .. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ