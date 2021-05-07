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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سامي وإمام بطلاها.. "خناقة" علي التريند بين نسل الأغراب والنمر

صدى البلد

وجه المخرج محمد سامي، رسالة للفنان محمد إمام بعد نشره رسالة عن المسلسلات الأكثر تصدرا لتويتر وظهر بها النمر في المقدمة.
 

وكتب محمد سامي عبر حسابه علي فيس بوك، قائلا: "صديقى الغالى محمد إمام النجم المحبوب ، دايما بتمنالك النجاح والتوفيق في كل خطواتك،  ولكن عندى تعديل بسيط للتوثيق التاريخي،  الناس بتكتب نسل الأغراب بدون همزه ، إنت للأسف كتبتها صح بالهمزه ولكن هى متداوله كده للأسف ، جرب تكتبها بدون همزه زي الناس كلها ، ده اللي هيطلعلك على جوجل ترندز سواء في مصر أو ورلد وايد ".

 

وتابع: " برجاء تصليح المعلومه يا محمد عشان الناس ماتتلخبطش و نجاحنا و نجاحك واحد ، إحنا إخوات و زمايل و بنفرح دايما لبعض و ببعض وكل التوفيق ليك يا صديقي الغالي و للمخرجه الكبيره و أختي شيرين عادل و بجد مبروك المسلسل حلو جدا و أنا متابعه و مستمتع بيه".
 

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

 

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.
 

 

Screenshot_٢٠٢١٠٥٠٧-١٩٣٥١٢_Facebook
Screenshot_٢٠٢١٠٥٠٧-١٩٣٥١٢_Facebook
محمد سامى نسل الأغراب المخرج محمد سامي مسلسل النمر مسلسلات رمضان

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