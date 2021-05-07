أمريكا تدعو إلى التهدئة في القدس وتحذر من إجلاء الفلسطينيين

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى التهدئة في القدس وتجنب عمليات الإجلاء القسرية للعائلات الفلسطينية من منازلهم، وذلك عقب اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن مخاوفها بشأن خطط إسرائيل إجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في أحد أحياء القدس، داعية إياها إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي قد تزيد من تأجيج التوترات.

وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية "نشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتصاعدة في القدس مع اقترابنا من فترة حساسة في الأيام المقبلة.. سيكون من الضروري لجميع الأطراف ضمان الهدوء والتصرف بمسؤولية، لتهدئة التوترات وتجنب المواجهات".

وتابعت المسؤولة الأمريكية "من الضروري تجنب الخطوات الأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات أو إبعادها عن السلام الذي يشمل عمليات الإخلاء ونشاط المستوطنات وهدم المنازل".

كما أبدت الخارجية الأمريكية مخاوفها إزاء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية، مشيرة إلى أن العديد منهم عاشوا في منازلهم لعقود.

في سياق آخر، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابات في صفوف المصلين.

واندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في باحات المسجد الأقصى، حيث استهدفت قوات الاحتلال المصلين بالقنابل والأعيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات العنيفة مع القوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى التي امتدت إلى منطقة باب العامود وسط القدس المحتلة.