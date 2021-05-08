تحذيرات هندية من تفشي سلالة كورونا المتحورة: ستدمر العالم

أصدر مسؤولون بالهند عدد من التحذيرات العالمية حول تفشي الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الهند والسلالة الهندية المختلفة عن نظيرتها السابقة، والتي من الممكن أن تشكل تهديدا للعالم ما لم يتم السيطرة عليها بشكل عاجل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصدر راهول غاندي رئيس المؤتمر الوطني الهندي، تحذيرا جديدا بعدما دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بدء إغلاق كلي ثاني مع استمرار ارتفاع نسب الإصابة والوفيات لفيروس كورونا المستجد إلى مستويات غير متوقعة.



وقال غاندي إن سكان الهند وأعدادهم الكبيرة والمتنوعة وراثيا، تعد بيئة خصبة لتفشي الفيروس الذي تحول إلى أشكال أكثر عدوى وفتكا، مما يتسبب في دمار متوقع ليس فقط في الهند ولكن في جميع انحاء العالم.

ويعتقد الأطباء أن الهند أنتجت هذه السلالة أو الطفرة أكثر عدوى من السلالات السابقة والتي انتشرت في الخارج، لكن معدلات الإصابة المرتفعة تعني أن الفيروس لديه الكثير من الفرص للتحور مرة أخرى ويصبح أكثر خطورة.

وكان قد قاوم مودي حتى الآن الدعوات إلى تنفيذ إغلاق وطني ثاني خوفًا من الآثار الاقتصادية، واعتمد بدلاً من ذلك على الدول لاتخاذ قراراتها الخاصة بالإغلاق مع تركيز جهود الهند على توزيع الأدوية وزيادة اللقاحات.

لكن حذر مجموعة من الأطباء والسياسيين من أن الخيارات تنفد حيث تدهور نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى مرحلة ما بعد الانهيار، حيث سجلت البلاد 414188 حالة جديدة، وهو رقم قياسي، ليصل إجمالي الإصابات إلى 21،491،598 ، إلى جانب 3915 حالة وفاة.

و حذر باحثون في المعاهد الصحية التابعة لواشنطن أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات يتضاعف بشكل مستمر، ومن الممكن ان يكون عدد الإصابات اليومي قد تجاوز 700 ألف إصابة، مما يعني أن السماح بالانتشار للسلالة الهندية الجديدة لن يكون مدمرا للهند فقط ولكن لـ بقية العالم.