تعرف على أسطول تويوتا موديلات 2021.. يبدأ من 214 ألف جنيه | صور

نجحت علامة تويوتا اليابانية العريقة فى كسب سمعة كبيرة فى أسواق السيارات العالمية، لما توفره من موديلات متنوعة ترضي معظم الأذواق بمختلف رغباتهم.

ستجد ذلك واضحاً فى الطرق المتنوعة ما بين اصدارات السيدان، الهاتشباك، SUV، و الدفع الرباعي، يقدم موقع " صدى البلد " الإخبارى قائمة بأسطول سيارات العملاق اليابانى تويوتا لموديلات عام 2021.

1ـ تويوتا كورولا موديل 2021

تميزت سيارة تويوتا كورولا 2021 بنعومتها و سلاستها على الطرق وذلك عن محركها الذى جاء بسعة 1600 سي سي و ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن.متر، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.7 ثانية.

وحملت عدة تجهيزات وكماليات، جنوط رياضية 17 بوصة، ووسائد هوائية أمامية وستائرية، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كاميرا خلفية، وشاحن هاتف لاسلكي وخاصية ضم المرايات الكهربائية أتوماتيك، و رشاشات للمصابيح الأمامية.

سعر سيارة تويوتا كورولا فى السوق المصري المحلي موديل 2021:

الفئة الأولىM\T بـ 290 ألف جنيه.

الفئة الثانية A/T Basic بـ 315 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Active Plus بـ 318 ألف جنيه.

الفئة الرابعة STD بـ 350 ألف جنيه.

الفئة الخامسة Comfort plus بـ 353 ألف جنيه.

الفئة السادسة F/O بـ 380 ألف جنيه.

الفئة السابعة H/L بـ 450 ألف جنيه.

2ـ تويوتا رش

حصلت سيارة تويوتا رش 2021 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 103 حصان، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك ، تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفى، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 13 ثانية.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات و أبرزها جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وحساسات ركن خلفية، ومرايات جانبية كهربائية.

سعر سيارة تويوتا رش موديل 2021 :

الفئة الأولى F/O بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE بسعر 365 ألف جنيه.

3ـ تويوتا ياريس

تحتوي تويوتا ياريس 2021 على محرك من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 123 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر عند 4800 لفة بالدقيقة، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية، مع تجهيزها بأضواء نهارية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

سعر تويوتا ياريس موديل 2021 :

الفئة الاولى COMFORT بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART بسعر 375 الف جنيه.

4ـ تويوتا C-HR

ينتمي طراز تويوتا C-HR موديلات 2021 لفئة السيارات الرياضية " الكروس أوفر "، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 113 حصان، وعزم أقصى للدوران 185 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك CVT.

تحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات بجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وإمكانية التحكم فى مستوى إضاءة المصابيح، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، ومكييف هواء أتومكاتيك، ومقاعد جليد، وخاصية طي المقاعد الخلفية، ومفتاح بصمة، وسبويلر خلفي.

يبلغ سعر تويوتا C-HR 2021 حوالى 445 ألف جنيه.

5ـ تويوتا فورتشنر موديل 2021

يتوافر من تويوتا فورتشنر 2021 إصدارين في الاسواق المحلية، النسخة الأولى مدعومة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي، ليولد قوة 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.4 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، أما النسخة الثانية من تويوتا فورتشنر مزودة بمحرك سداسي السرعات سعة 4000 سي سي، لتعطى قوة 234 حصان، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك ، تعتمد تلك النسخة على منظومة الجر الكلي بما يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 :

الفئة الأولى 2X4 2700 CC بسعر 749 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 4X4 بسعر 809 ألف جنيه.

الفئة الرابعة 4X4 بسعر 914 ألف جنيه.

الفئة الخامسة ELEGANCE بسعر 925 ألف جنيه.

6ـ تويوتا راف 4

تحتوي سيارة تويوتا راف 4 موديل 2021 على محرك بنزين وأخر كهربائى، الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ويخرج المحركان معا قوة تصل إلى 302 حصان، تتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في 5.8 ثانية فقط، ويمكن للبطارية تزويد السيارة بمسافة 67.5 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

توفر سيارة راف 4 برايم بنسختين الأولى SE والتي تأتي مزودة بمقاعد أمامية مدفأة وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ونظام مراقبة النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور وباب كهربائي خلفي، وإطارات مقاس 18 بوصة، أما النسخة الأعلى XSE تاتي بشاشة لمس مقاس 9 بوصات وفتحة سقف وعجلات مقاس 19 بوصة، مع مقاعد مدفأة وتهوية ونظام صوتي من JBL وأنظمة مساعدة للسائق.

سعر سيارة تويوتا راف 4 موديل 2021 :

الفئة الأولى SE مليون 710 ألف جنيه.

الفئة الثانية XSE مليون 830 ألف جنيه.