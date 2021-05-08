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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية توقع اتفاقا مع فايزر لشراء 1.8 مليار جرعة من اللقاح

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية توقع اتفاقا مع فايزر لشراء 1.8 مليار جرعة

وقعت المفوضية الأوروبية اتفاقا مع شركة فايزر لتوريد 1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا.

 

وناشدت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة وغيرها من كبار منتجي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تصدير لقاحاتهم.

 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش القمة الأوروبية: "علينا أن نكون منفتحين لخوض هذه المناقشة، ولكن عندما نخوض هذه المناقشة يجب أن ننظر إليها من زاوية 360 درجة لأننا نحتاج إلى لقاحات للعالم كله".

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وأضافت أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي تصدر اللقاحات على نطاق واسع، مشيرة إلى أن نحو 50% من اللقاحات المنتجة يتم تصديرها إلى 90 دولة، بما في ذلك عبر آلية "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

ودعت جميع الجهات المعنية للدخول في حوار حول منح الإعفاءات من حقوق الملكية الفكرية لتصدير اللقاحات، مؤكدة على ضرورة زيادة الإنتاج ورفع الحواجز التجارية أمام تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

المفوضية الأوروبية فايزر لقاح كورونا اوروبا جائحة كوفيد 19

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