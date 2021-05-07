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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لقاح فيروس كورونا

دراسة: حصول المتعافين على لقاح فيروس كورونا يحميهم في حالة واحدة

تأثير حصول المتعافين
تأثير حصول المتعافين من فيروس كورونا على اللقاح

كشفت دراسة جديدة، أجريت مؤخرا من قبل باحثين في إمبريال كوليدج وجامعة كوين ماري بلندن، إلى أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا "فايزر - بايونتك"، تعزز الحماية من متغيرات كورونا، لكن فقط في حال كان الشخص أصيب بفيروس كورونا سابقاً.

 

تأثير حصول المتعافين من فيروس كورونا على اللقاح


وبحثت نتائج الدراسة، في الاستجابات المناعية لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة في مستشفيات باريس مستشفيات رويال فري بعد جرعتهم الأولى من لقاح “فايزر - بايونتك” ضد فيروس كورونا، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

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كما وجد الباحثون، أن الأشخاص الذين عانوا سابقاً من عدوى خفيفة أو دون أعراض عززوا بشكل كبير الحماية ضد المتغير البريطاني والجنوب أفريقي من الفيروس، بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وذلك مقارنة بأولئك الذين لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس، والذين كانت الاستجابة المناعية لديهم أقل قوة بعد الجرعة الأولى.

تأثير حصول المتعافين من فيروس كورونا على اللقاح


وقال روزماري بويتون أستاذة علم المناعة وطب الجهاز التنفسي في مستشفى إمبريال كوليدج لندن، انه تظهر نتائجنا أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا، والذين لم يصابوا سابقاً بالفيروس، ليسوا محميين بشكل كامل من متغيرات الفيروس.

وأوضح روزماري بويتون، أن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية الحصول على الجرعات الثانية من اللقاح التي تم طرحها للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت بويتون، انه تُظهر بياناتنا أن العدوى الطبيعية وحدها قد لا توفر مناعة كافية ضد متغيرات فيروس كورونا، إلا أنه قد يؤدي التعزيز بجرعة واحدة من بقاح فايزر في الأشخاص المصابين بعدوى سابقة إلى حماية أكبر من الفيروس.

وتابع بويتون، أنه مع استمرار ظهور المتغيرات الجديدة، من المهم أن يتم التعقب السريع للانتشار العالمي من لقاح فيروس كورونا للحد من انتقال الفيروس والقضاء على فرص ظهور متغيرات جديدة.

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