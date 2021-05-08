"صدى البلد" يكرم الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف عن دوره في الاختيار 2

حل الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ضيفا علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمه فيها عن دوره في مسلسل الاختيار ٢.

وكشف أحمد شاكر عبد اللطيف، خلال الندوة، عن العديد من الكواليس الخاصة بشخصية الخائن محمد عويس التي نجح في تقديمها ضمن أحداث مسلسل الاختيار ٢، كما كشف شاكر عن سر ابتعاده عن مجال التمثيل علي مدار العشر سنوات الماضية.

وأوضح أحمد شاكر عبد اللطيف، خلال الندوة، كيفية تحضيره للشخصية وتعاونه الأول مع مخرج العمل د. بيتر ميمي وسرد العديد من الكواليس التي جمعتهما خلال التصوير.

كما كشف أحمد شاكر عبد اللطيف، عن العديد من المواقف التي جمعت بينه وبين كبار الفنانين والمخرجين خاصة علاقه الجيرة التي جمعت بينه وبين الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2



ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.