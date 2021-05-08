عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد معارك شديدة.. الجيش السوداني يستعيد مستوطنة من أيدي الإثيوبيين

الجيش السوداني يبسط
الجيش السوداني يبسط سيطرته على مدنه

في تطور كبير ، ذكرت صحيفة "سودان تربيون" أن الجيش السوداني مد سيطرته على موقع إثيوبي داخل الأراضي السودانية، كانت تسيطر عليه إثيوبيا منذ زمن.

 

ونقلت الصحيفة السودانية، عن مصادر عسكرية قولها، إن الجيش السوداني صار المتحكم في مستوطنة "شاي بيت" الإثيوبية داخل أراضي الفشقة بعد معارك استمرت منذ الأربعاء الماضي.


وقالت المصادر أن الجيش وقوات الاحتياطي بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف شرقي السودان، تمكنت من السيطرة التامة على مستوطنة شاي بيت الإثيوبية بالفشقة الصغرى.


و لفتت المصادر إلى أن "المستوطنة كانت بعمق 8 كيلومترات داخل الأراضي السودانية بمحلية باسندة الحدودية جنوبي منطقة "تاية".

 

البرهان: موقف السودان ثابت مع الحل التفاوضي لأزمة سد النهضة

رسالة خطية من أمير الكويت للعاهل المغربي.. اشتباكات عنيفة بالقدس المحتلة توقع مئات المصابين.. ومبعوث أمريكي يصل السودان لبحث أزمة سد النهضة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

وذكرت أن القوات السودانية نجحت في طرد القوات والمليشيات والمزارعين الإثيوبيين الذين انتشروا أخيرا، لنظافة وفلاحة أراض مساحتها 50 ألف فدان.

 

وأضافت  المصادر، أن قوات الجيش السوداني انتشرت في المنطقة المستعادة وأنشأت معسكرا في منطقة تسمى الحجيرات.

 

وسبق وأن أعلن السودان في يناير الماضي أنه استعاد 17 منطقة و8 مستوطنات داخل حدوده الشرقية، كانت محمية بمليشيات إثيوبية.

 

وقام الجيش السوداني في نوفمبر الماضي باستعادة 90% من هذه الأراضي، حيث لفت المدير التنفيذي لمحلية باسندة بولاية القضارف، مأمون الضو عبد الرحيم، إلى اتجاه الجيش السوداني لإنشاء معابر وطرق ترابية، موضحا أن هذه الطرق والمعابر لربط القوات المسلحة السودانية المنتشرة في المناطق المشتركة مع الفرقة الحادية عشرة سنجة بولاية سنار، واللواء السادس مشاة بباسندة في ولاية القضارف لتأمين الموسم الزراعي وحماية المزارعين.

 

وأشار مأمون الضو عبد الرحيم إلى أن هذه الخطوة "تأتي بعد نشاط وتحركات المليشيات وكبار المزارعين الإثيوبيين في الآونة الأخيرة للمناطق الحدودية داخل الأراضي السودانية.

 

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن قوات بلاده لم تخرق حدود إثيوبيا من خلال انتشارها الأخير عند حدود الدولتين.

 

ونقل المجلس الانتقالي عن البرهان توضيحه، خلال اجتماع عقده اليوم السبت في الخرطوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أن انتشار القوات المسلحة السودانية الأخير "تم داخل الحدود السودانية التى أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية ولم يتبق إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين".

 

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن "استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقا من علاقات حسن الجوار بين البلدين".

 

وذكر البيان أن البرهان قدم إلى الدبلوماسي الأمريكي شرحا عاما لملف سد النهضة، مبديا موقف السودان الثابت المؤيد للحل التفاوضي للخلافات القائمة بينه ومصر من جانب وإثيوبيا من جانب واحد، وشدد على ضرورة التوصل إلى إتفاق بين الدول الثلاث حول قضايا ملء وتشغيل السد.

بدوره، أكد المبعوث الأمريكي، حسب البيان، على "أهمية السودان والقرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر للولايات المتحدة"، وطلب من الخرطوم "الوقوف معه لإنجاز مهمته".

 

وأمس  وصل المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وتشمل جولته الإقليمية من 4 إلى 13 مايو إثيوبيا وإريتريا حيث يعتزم مناقشة الوضع في منطقة تيجراي. 

مصادر عسكرية سودان تربيون الجيش السوداني موقع إثيوبي مستوطنة إثيوبية داخل الأراضي السودانية الجيش السوداني يستعيد مدينة سودانية اخبار العالم

موضوعات متعلقة

دبلوماسي إيراني: واشنطن مستعدة لرفع معظم العقوبات ونطالب بالمزيد

الدعم والأجور.. تونس أمام خيار مؤلم للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

بعد إصابته في انفجار .. تطورات الحالة الصحية لرئيس المالديف السابق

لبنان.. الحريري يستقبل السفير المصري لبحث المستجدات السياسية

جولة كبرى نهائية قريبا.. دبلوماسيون: مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي على المسار السليم

السعودية تسجل 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا

استقالة 3 مستشارين بالديوان الملكي ومدير جيد لمكتب العاهل الأردني

الكويت.. مصادر تكشف مزايا شهادة التطعيم بلقاح أسترازينيكا

ترشيحاتنا

الطيران والسياحة يقرران مد مبادرة "شتى في مصر" حتى نهاية الشهر

التسوية والتحكيم يلزم عبدالله السعيد بدفع ٢ مليون دولار للنادي الأهلي.. تفاصيل

أكلات إفطار رمضان .. طاجن فراخ بالكريمة ولازانيا وخضار مشكل وبسبوسة بالجيلي

الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا: أبي أحمد يرتكب جرائم إبادة جماعية في تيجراي

المجد للشهداء.. فشل اجتماع 4 نشطاء للمطالبة بوقف أحكام إلاعدام ضد الإرهابيين

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات استهدفت مدرسة في كابول إلى 40 قتيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

إصابة ثلاث أشخاص بينهم أمينى شرطة فى انقلاب سيارة على طريق جمصة

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

عامل ينتحر بالدقهلية رفضت والدته زواجه لصغر سنه

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

غرق 5 أشخاص وإنقاذ 7 في حادث غرق تروسيكل غرب الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ