شاهد .. هدف حكيم زياش الرائع في مرمي مانشستر سيتي

سجل فريق تشيلسي التعادل في شباك مان سيتي، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف بعد عدة تمريرات بين لاعبو تشيلسي وصلت الكرة لسيزار أزبيليكويتا على الجانل الأيمن لمنطقة الجزاء ومررها لزياش على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى محرزاً هدف التعادل.

ونجح رحيم فى احراز الهدف الاول لمانشستر سيتي فى الدقيقة 44 بعد متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .

وأهدر أجويرو ركلة جزاء فى الدقيقة 45 قبل إنتهاء الشوط بتسديدة غريبة تصدي لها حارس تشيلسي بثبات .

يشهد تشيلسي تطور في الأداء منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريبه في يناير الماضي ولم يخسر معه سوى مباراتين، كما أطاح في ثمن نهائي التشامبيونز ليج بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي، ثم ريال مدريد في النهائي.

ويلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الشهر الجاري.