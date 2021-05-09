لليوم الثالث.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ قرارات الغلق ويحذر المخالفين

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ قرار الغلق، كاجراء إحترازي ووقائي لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع قوات الأمن بتكثيف حملات المرور اليومية على المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرارات الغلق، مشدداً على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين.

وحذر المحافظ أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات من عدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الإنضباط بالشارع والحد من تجمعات المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملات مفاجئة بمختلف المراكز والمدن والاحياء لمتابعة مدي الإلتزام بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خلال تواجدهم بأماكن التجمعات والاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية واتباع الإحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.