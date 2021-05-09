ريال مدريد في مهمة مصيرية أمام إشبيلية بـ الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد، لخوض مواجهة مصيرية عندما يستضيف إشبيلية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 74 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن إشبيلية، صاحب المركز الرابع.

ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز بأي شكل لتصدر الدوري الإسباني والحفاظ على آمال جماهيره للخروج ببطولة وانقاذ موسمه بعد وداع جميع البطولات.

وحسم التعادل السلبي مواجهة برشلونة (75 نقطة) وضيفه أتلتيكو مدريد (77 نقطة)، مساء أمس السبت، وهو ما يصب في مصلحة ريال مدريد، وإشبيلية.

وشهدت قائمة الميرينجي غياب كل من، سيرجيو راموس، داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فاران، بالإضافة إلى فيرلاند ميندي، بسبب الإصابة.



وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، بلانكو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو دياز، رودريجو.

