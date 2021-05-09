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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات العيد.. طريقة عمل الترمس الحلو والترمس المر

صدى البلد

طريقة عمل الترمس من أبسط الطرق لعمل الوصفات اللذيذة التي يحبها الجميع كبار أو صغار ومن الأكلات التي تقدم في العيد ولذلك نقدم لكي طريقة عمل الترمس المر والترمس الحلو .

 

أولا طريقة عمل الترمس الحلو :
مقادير الترمس الحلو :


كيلو ترمس حلو
ثلاث ملاعق من الملح
طريقة عمل الترمس الحلو :
- يغسل جيدا الترمس الحلو ثم يترك فى اناء عميق ملئ بالماء لمدة يوم وليلة ثم يشطف فى اليوم التالى ويملئ الاناء مرة اخرى بالماء حتى يصل الماء الى ثلاثة ارباع الاناء ثم يترك الترمس على النار لمدة من ربع ساعة الى نصف ساعة حتى يتم سلقه .
ثم يشطف الترمس مرة اخرى ويترك بماء بارد مذاب به كمية الملح ويترك نصف يوم حتى يكون جاهز للاكل .


ثانيا طريقة عمل الترمس المر


مقادير الترمس المر :
كيلو ترمس مر
ثلاث ملاعق من الملح
طريقة عمل الترمس المر :
يغسل الترمس جيدا ثم يترك فى اناء عميق يصل به الماء الى اعلى من منتصف الاناء لمدة يوم كامل ثم يشطف من المياه التى تم تركه بها ويضاف اليه مياه اخرى يملأ بها الاناء ويترك على النار لمدة حوالى من ربع ساعة الى نصف ساعة ثم يرفع من على النار ويشطف مرة اخرى ويضاف اليه مياه اخرى ويترك لمدة ليلة ثم تكرر عملية تغيير المياه وشطف الترمس مرتين باليوم فى الصباح والمساء لمدة من خمسة ايام الى اسبوع ، ثم يضاف اليه الملح ويصبح جاهزا للاكل .
ملحوظة :

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يمكن اضافة كمون وليمون الى الترمس مع الملح وذلك على حسب الرغبة فهذه الاضافة تميز الترمس بمذاق مختلف وتزيد من فوائد الترمس


قومي بوضع الترمس في الخلطة التي قمنا بتحضيرها سوياً وأضيفي كمية كبيرة من الماء حتى يتم تغطية كل كمية الترمس .
ضعي قشر الليمون المعصور مع الخليط .
اتركي الترمس بالخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة لتحصلي علي افضل نتيجة .

 

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