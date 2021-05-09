المركزى للإحصاء: 47 % انخفاضا فى عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 9 مايو 2021 " النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2020"، و فيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة :

بـــلغ عــدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 184 مهاجـراً (أصلى ومرافق ) عــام 2020 مقابـل 350 مهاجـراً ( أصلى ومرافق ) عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 47.4 % يرجع هذا الانخفاض الي جائحة كورونا .

الولايات المتحدة الأمريكية تمثل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج عام 2020 بنسبة 35.3 %.

بلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج 153 مهاجراً أصليا بنسبة 83,2% ، 31 مرافق بنسبة 16,8% من الإجمالي .

تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج، حيث بلغ عددهم 65 مهاجراً بنسبة 35.3 % من الاجمالى.

بلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة، والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 159 مهاجر بنسبة 86.4% , الإناث 25 مهاجرة بنسبة 13.6% من الإجمالى .

بلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية ( بكالوريوس – ليسانس ) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج 79 مهاجــراً بنسبـة 46.2% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 171مهاجراً .

يأتى المهاجرون فى الفئة العمرية ( 35 - 39 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج حيث بلـغ عددهم 41 مهاجـراً بنسبـة 22.3% من الإجمالى.

0.2 % انخفاضا في عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية عام 2020

بـلغ عدد المصريين الـذين إكتسبـوا جنسيات أجنبية 2611 مصرى عام 2020 مقابـل 2616 مصرى عـام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 0.2 %منهم (1213 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 46.5% ، 1398 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 53.3% ) من الإجمالي .

