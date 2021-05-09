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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجى: الأهلي مش محتاج حارس مرمى.. والزمالك لازم يرجع محمد صبحي

احمد ناجي
احمد ناجي

يرى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة الحالي والأهلي السابق، أن الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف.

 

وقال أحمد ناجى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "مباراة الاهلى والزمالك خارج أي مقاييس هي مباراة ميلاد النجوم في عالم الساحرة المستديرة".

قائمة غيابات الأهلي والزمالك قبل القمة في الدوري المصري


ويضيف أحمد ناجى: " محمد عواد الأجهز لحماية عرين الزمالك أمام الأهلى".


وأكمل مدرب حراس سموحة: "التحكيم المصرى للقمة قرار جيد وجريء من أحمد مجاهد ، البنا تفوق على نفسه في المباراة الأولى، وهى مباراة مثل أى مباراة ومفيش جمهور ومفيش ضغوط، ومعندناش دولارات كتير ندفعها للأجانب".


وتابع أحمد ناجى: " الشناوى حارس كبير لا يتأثر بمجرد خطأ بسيط في مباريات طويلة، ينفع نقعد نقول الاخطبوط وسور الأهلى العظيم ومع أول غلطة ننزل الحارس سابع أرض، كل الحراس تخطئ فهم ليسوا ملائكة، لازم يكون عندنا ثقافة ولا نتعامل مع الحراس بالقطعة".


وأكمل: "الاهلى ليس في حاجة للتعاقد مع حارس جديد لأن حراسه الصغيرين كويسين، إنما الزمالك لا بد أن يسمح بخروج حارس من الكبار ويعيد محمد صبحى من الاتحاد السكندرى".


وعن غياب احتراف الحراس في أوروبا علق أحمد ناجى: "ليس لدينا تسويق جيد لحراس المرمى، ونطلب أموال ضخمة للاستغناء عن الحراس مما يجعل فرص احترافهم الأوروبى قليلة للغاية وسط تمسك الأندية بالحراس لكونه مركزا حساسا".

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