مرتضى منصور يتهم لجنة الزمالك بإهدار 8 ملايين جنيه

اتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء بإهدار 8 ملايين جنيه.

وحصل الزمالك على حكم بتغريم أحمد الشناوي حارس مرماه السابق والذي يلعب حاليا في صفوف بيراميدز، 8 ملايين جنيه قيمة مقدم عقده مع الزمالك والذي لم يتم تفعيله مع رحيله إلى بيراميدز.

ونشر مرتضى بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، هاجم خلاله اللجنة التي تدير نادي الزمالك واتهمها بإهدار 8 ملايين جنيه كمستحقات ضد الشناوي ومحكوم بها حكم نهائي لصالح الزمالك، خلال فترة ولايته.

ووجه مرتضى رسالة لوزير الرياضة أشرف صبحي، قائلا: "أسأل لجنتك الملاكي، لماذا لم تحضروا جلسة مركز التسوية والتحكيم وتقدموا لها الحكم النهائي ضد أحمد الشناوي".

وتساءل: "لماذا سمحتم لهشام حطب العدو الأول لنادي الزمالك، بنظر طعن الشناوي في المركز الذي يترأسه وأنتم تعلمون أن لجوء الشناوي إلى هذا المركز باتفاق مسبق مع رئيسه حطب؟".

وختم مرتضى: "هل سيشكل الوزير لجنة للتفتيش على لجنته التي تهدر الملايين من أموال النادي بلا حساب".

